Dworczyk powiedział w piątek dziennikarzom w Senacie, że przekonuje wszystkich, a szczególnie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, z którym spotkał się przed posiedzeniem izby, do tego, by Senat przyjął tę ustawę bez poprawek.

Reklama

Czas tutaj jest istotny, czas gra rolę, dlatego mam nadzieję, że izba wyższa - też po analizie - podejmie decyzję taką, która pozwoli przyjąć ustawę dzisiaj, po to, żeby pan prezydent mógł ją jak najszybciej podpisać - podkreślił szef KPRM.

Według niego, rozwiązania zaproponowane w tej ustawie "są potrzebne w przygotowaniach do walki z koronawirusem". Stąd ten czas jest tak ważny, ale to będzie oczywiście decyzja izby wyższej - zaznaczył Dworczyk.

Na pytanie, czy marszałek Grodzki skłania się ku temu, by tę ustawę Senat przyjął w trybie pilnym, Dworczyk odparł, że marszałek Senatu był otwarty na dyskusję. "Ale mnie nie wypada prosić pana marszałka o formułowanie jakichkolwiek deklaracji. Przyjął pan marszałek te argumenty, z którymi przyjechałem do Senatu, ale będzie to decyzja izby wyższej" - powiedział szef KPRM.