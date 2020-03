Podczas popołudniowej konferencji prasowej w Mińsku Mazowieckim Bosak przypomniał, że Konfederacja czeka na decyzje prezydenta Andrzeja Dudy, "co zrobi ws. ustawy o prawie 2 mld zł na TVP". Przypomniał, że zaapelował do prezydenta o trzy weta, w tym ws. ustawy - jak mówił - "przekazującej prawie 2 mld z pieniędzy podatnika prosto do telewizji publicznej na propagandę rządu TVP". Jesteśmy temu przeciwni, uważamy, że jest to rażąca niegospodarność, a kwota gigantyczna - podkreślił.

Mówiąc o pozostałych dwóch apelach do prezydenta o weto, zaznaczył, że jeden dotyczy tego, "żeby rząd nie zabierał pieniędzy z oszczędności Polaków ze środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych". Tutaj prezydent ma przed sobą trudną decyzję, czy zawetować, w ramach której 15 proc. oszczędności Polaków ma być zabrane prosto do budżetu. To jest kwota ponad 20 mld zł - podkreślił.

Trzeci apel Bosaka dotyczy zawetowania tzw. podatku cukrowego, od czego według niego będą zależeć budżety domowe Polaków, a budżet państwa zostanie zasilony o kolejne miliardy złotych.

Bosak przypomniał, że w ubiegłym roku prezydent Duda podpisał ustawy podnoszące podatki "także na zdrowe produkty". Gdyby chodziło o zdrowie, to pan prezydent nie podpisałby w zeszłym roku ustawy zmieniającej stawki VAT w ten sposób, że akcyza na wodę mineralną wzrosła aż o 15 punktów procentowych. Podniesiono akcyzę na produkty zdrowe, teraz będzie podniesiona na produkty słodzone. Chodzi o drenowanie pieniędzy podatnika, konsumenta, a nie o zdrowie Polaków - ocenił.

Kandydat Konfederacji przekonywał, że wetując te trzy ustawy, prezydent Duda ma okazję pokazać, że "nie jest notariuszem rządu, że postawi się rządowi w sprawach interesów obywateli".

Odnosząc się do ustawy ws. rekompensaty dla TVP, Bosak dodał, że nawet jeżeli w tej sprawie będzie weto, to - jak mówił - "pozostanie w nas obawa, czy ta sprawa nie wróci po wyborach, czy nie toczy się tutaj kampanijna gra, o to, żeby pokazać, że pan prezydent jest bardziej niezależny od rządu, niż by to wynikało z całej, pięcioletniej kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy". Jak zaznaczył, "dlatego mówię o trzech wetach, a nie jednym, bo to jest prawdziwy test".

Bosak poinformował, że po konferencji prasowej w Mińsku Mazowieckim, udaje się na spotkanie wyborcze do Siedlec, a w weekend odwiedzi województwo lubelskie.