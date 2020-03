W piątek w KPRM odbyło się kolejne posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego ws. koronawirusa.

Reklama

Dworczyk poinformował na briefingu po tym posiedzeniu, że - zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego - minister rozwoju Jadwiga Emilewicz została zobowiązana, aby do wtorku przedstawić pakiet propozycji dla firm z branż najbardziej dotkniętych stratami ze względu na rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jak mówił, chodzi m.in. o branże turystyczną i przewozową.

Ponadto, jak dodał, minister finansów Tadeusz Kościński wyda w poniedziałek rozporządzenie zwalniające z akcyzy spirytus, który będzie przeznaczony na produkcję środków biobójczych. Dworczyk podkreślił, że wiąże się to z rozpoczęciem produkcji płynu do dezynfekcji przez Orlen; płyn ten ma trafić do szkół pod koniec następnego tygodnia.