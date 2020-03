Jacek Kurski przez lata zdążył kilkakrotnie zdradzić Jarosława Kaczyńskiego i zawsze Kaczyński mu to wybaczał. Wielu ludziom nie wybacza, a Kurskiemu zawsze, więc Kurskiemu nic się nie stanie. Natomiast pieniądze, zamiast na chorych, pójdą do telewizji publicznej i za to będzie płacił Andrzej Duda – podsumował polityk Koalicji Obywatelskiej.

Reklama

Głowa Kurskiego za 10 miliardów to byłby żart. Są 2 miliardy w tym roku i po 2 miliardy jeszcze przez cztery kolejne lata, więc razy pięć trzeba policzyć. Jak znam Jacka Kurskiego, to będzie chodził po mieście i opowiadał, że jego głowa była tak cenna - 10 miliardów. Myślę, że prezydent też z tego będzie się tłumaczył, że kosztem Jacka Kurskiego chce dać tym mediom 10 miliardów złotych – mówił Neumann w RMF FM.0

Sławomir Neumann był także zapytany o Fundusz Medyczny.

Fundusz Medyczny to fikcja. Wcześniej PiS stworzył fundusz dla osób niepełnosprawnych i zabrał z niego pieniądze na 13. emeryturę - mówił polityk w RMF FM.