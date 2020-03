Prezydent Duda wyraził wdzięczność wszystkim uczestnikom spotkania za udział w nim oraz wszystkie wypowiedzi. Jestem zbudowany tym, że spotkanie było bardzo merytoryczne, bardzo rzeczowa dyskusja - mówił.

Jak relacjonował podczas posiedzenia RBN, premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie przedstawili bardzo szczegółową informację. A w dyskusji brali udział wszyscy uczestnicy spotkania.

Było wiele ważnych propozycji, które zostały przedstawione także przez stronę opozycyjną - zwrócił uwagę Andrzej Duda.

Chcę bardzo mocno podkreślić. Była to bardzo merytoryczna dyskusja bez krytyki wobec rządzących. To znaczy, to co do tej pory zostało zrobione przez rząd, przez inspekcję sanitarną zostało dobrze ocenione. Cieszę się z tego, bo uważam, że zarówno rząd, jak i inspekcja zasługują na takie oceny, podobnie jak i służby - policja, straż graniczna, straż pożarna - dodał prezydent.

Prezydent: Nie będę na razie prowadził zgromadzeń wyborczych, o to też poprosiłem innych kandydatów w wyborach

Jak do tej pory sytuacja nie wygląda źle biorąc pod uwagę, że jesteśmy 38-milionowym społeczeństwem, tych zachorowań procentowo jest bardzo niewiele, ale musimy się z tym liczyć, że będzie następowało rozszerzanie się wirusa - powiedział prezydent.

Prosił o zachowanie wszystkich środków ostrożności i stosowanie zasady higieny. Apeluję o to, żeby zachować szczególne środki ostrożności, apeluję o to, aby starać się unikać jakichkolwiek zgromadzeń - mówił prezydent.

Ja na razie na pewno nie będę prowadził zgromadzeń wyborczych, o to też poprosiłem innych kandydatów - powiedział Duda.

Przypomniał, że rząd wprowadza ograniczenia imprez masowych. Ale proszę też pamiętać, że impreza masowa to na stadionie czy na otwartym powietrzu ponad tysiąc osób, natomiast w zamkniętym pomieszczeniu, hali czy w sali to jest powyżej 500 osób, więc to też są bardzo duże zgromadzenia, proszę, żeby w każdym przypadku dwa razy się zastanowić zanim ktoś zorganizuje kilkusetosobowe spotkanie - powiedział prezydent.

Prezydent: Proszę o dobre współdziałanie bez podziałów na stronnictwa polityczne

Po zakończeniu posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego ws. koronowirusa prezydent Andrzej Duda, podkreślił, że spotkanie odbyło się w merytorycznej atmosferze. Jestem z tego zadowolony. Jeżeli mówimy, że nasza wspólnota istnieje, to w takich sytuacjach jak widać ona istnieje zawsze. Nie oglądamy się wtedy na kwestie ideologiczne tylko razem współdziałamy - podkreślił prezydent. Nie wykluczył też kolejnych posiedzeń RBN ws. walki z wirusem.

Prezydent zaapelował też, aby "wznieść się ponad wszelkie podziały i dobrze współpracować dla dobra naszych współobywateli"

Podkreślił również, że szczególnie uważać powinni seniorzy. Z tego, jak do tej pory pokazuje rozwój koronawirusa, to oni są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia - zaznaczył.

Prezydent po posiedzeniu RBN: Rząd otrzymał od opozycji zielone światło w walce z koronawirusem

Prezydent podkreślił, po posiedzeniu RBN, że uczestnicy spotkania spodziewali się z poniedziałku na wtorek większego wzrostu zachorowań na koronawirusa w Polsce.

Mówiąc o dyskusji, jaka została przeprowadzona na posiedzeniu Rady prezydent podkreślił, że w tym wypadku można mówić o "wspólnym działaniu" i doskonałym zrozumieniu pomiędzy opozycją a stroną rządową.

Wypowiedzi wszystkich stron sceny politycznej były jednoznaczne, że należy podejmować działania zdecydowane, takie które faktycznie, w radykalny sposób nawet będą prowadziły do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronowirusa - stwierdził prezydent.

Rząd otrzymał, od najważniejszych przedstawicieli pozycji, jak gdyby zielone światło do tego, żeby takie działania podejmować. Rozumiem, że w związku z tym działania rządu, o których tutaj mówiliśmy, gdyby były wdrażane, nie będą ze strony opozycyjnej krytykowane - dodał Andrzej Duda.

Prezydent zapewnił, że obecnie rząd podejmuje wszelkie "konieczne działania", "w odpowiedniej skali", żeby chronić zdrowie i życie obywateli. To jest w tej chwili sprawa absolutnie fundamentalna. Są przygotowane ku temu środki i są realizowane działania w sposób zaplanowany. Niejednokrotnie wyprzedziliśmy w naszych działaniach inne kraje Europy Zachodniej. Działaliśmy dużo skuteczniej, nie popełniliśmy błędów, które popełniono gdzie indziej - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent: Na razie nie ma podstaw, by mówić o zagrożeniu dla wyborów

Prezydent potwierdził, że temat daty wyborów prezydenckich - które zarządzono na 10 maja - został podjęty na posiedzeniu RBN.

Na razie nie widzimy żadnych podstaw do tego, aby mówić o jakimkolwiek zagrożeniu dla wyborów, ale oczywiście cały czas monitorujemy sytuację i będziemy robili tak, aby w jak największym stopniu zabezpieczyć zdrowie Polaków - powiedział prezydent.