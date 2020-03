Prezydent w orędziu transmitowanym przez wszystkie największe polskie stacje telewizyjne powiedział, że w związku z odnotowaniem na świecie tysięcy zgonów wywołanych zachorowaniami, spowodowanymi koronawirusem sytuacja jest poważna. - Wirus w ostatnich dniach dotarł także do Polski. Spodziewaliśmy się tego. Wiemy, że liczba osób zarażonych będzie w najbliższych dniach rosnąć. Zapewniam, że władze Rzeczypospolitej wcześniej podjęły odpowiednie kroki, by się do tego wyzwania przygotować - powiedział prezydent.

- Teraz podejmowane są konieczne, zdecydowane działania, które mają jak najskuteczniej chronić Polaków. Wprowadzone zostały kontrole sanitarne na granicach naszego kraju. Wydana została decyzja o zakazie organizacji imprez masowych. W następnych dniach będą podejmowane kolejne niezbędne kroki - dodał.

Prezydent zapewnił, że polskie władze chcą zapobiegać zarażeniom i chronić ludzi. Podkreślił, że jest w stałym kontakcie z premierem, szefem MZ i szefem MSWiA. - Rząd, administracja rządowa i samorządowa, służby sanitarne, medyczne, policja, straż pożarna, straż graniczna, wojsko, pracują z poświęceniem, by chronić Polaków. Wysoko oceniam działania podejmowane w tej sprawie i bardzo za nie dziękuję - podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent apelował o zrozumienie dla działań władz w związku z epidemią koronawirusa oraz o uważne śledzenie wszystkich zaleceń wydawanych przez służby i stosowanie się do nich.

- Apelując o zachowanie spokoju i zdrowego rozsądku pamiętajmy równocześnie, nauczeni doświadczeniami innych krajów, że sprawa jest poważna. Nie wolno jej lekceważyć. Koronawirus to nie tylko sprawa rządu. To sprawa nas wszystkich. To dziś sprawa każdego Polaka - mówił prezydent, podkreślając, że to na rządzących spoczywa największa odpowiedzialność w związku z epidemią.

Przypomniał, że na jego prośbę odbyło się specjalne posiedzenie Sejmu w związku z koronawirusem, a we wtorek odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, by - jak mówił - rząd oraz opozycja mogli wspólnie rozmawiać o sposobach zapewnienia Polakom bezpieczeństwa. Dziękował również wszystkim uczestnikom posiedzenia RBN za "konstruktywny dialog", a opozycji - za "odpowiedzialną postawę".

- Walka z koronawirusem nie ma barw politycznych. Jego zwalczanie jest naszym wspólnym zadaniem i obowiązkiem - podkreślił Andrzej Duda.

Apelował również o odpowiedzialne zachowanie. - W sytuacji zagrożenia ważne jest odpowiedzialne zachowanie. Nie możemy ulec panice, ale także nie możemy narażać naszych współobywateli na ewentualne niebezpieczeństwo. Pamiętajmy o tym. Dlatego jako prezydent zwracam się do wszystkich moich rodaków, do wszystkich obywateli, abyśmy w obliczu zagrożenia koronawirusem pamiętali, że tylko wspólnym działaniem możemy skutecznie go zwalczyć. Naszą bronią jest wiedza, rozsądek i higiena - mówił prezydent.

Andrzej Duda zaapelował również o otoczenie szczególną opieką osób starszych. - Pamiętajmy o naszych dziadkach, rodzicach, a także o osobach samotnych – naszych sąsiadach, znajomych. Zaoferujmy im wszelką niezbędną pomoc, ale też nie narażajmy ich na ryzyko. Zawsze w trudnych chwilach potrafimy się jednoczyć. Wzajemnie sobie pomagać. Pokazaliśmy to wielokrotnie. Wiem, że jako Polacy, doskonale zdamy egzamin z odpowiedzialności i solidarności - powiedział prezydent.

We wtorek potwierdzono w Polsce cztery nowe przypadki koronawirusa. Łącznie takich przypadków jest 22.

W związku z wystąpieniem w Polsce zachorowań wywołanych koronawirusem we wtorek odbyło się posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego oraz posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego premier poinformował, że została podjęta decyzja o odwołaniu wszystkich imprez masowych.

Ponadto prezydent Andrzej Duda podkreślił, że nie widzi podstaw o zagrożeniu dla wyborów. Jednocześnie prosił o zachowywanie szczególnych środków ostrożności, unikanie zgromadzeń. Poinformował, że w trakcie kampanii nie będzie obecnie prowadził dużych spotkań i poprosił o to również pozostałych kandydatów wyborach prezydenckich.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.