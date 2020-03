Kidawa-Błońska na środowym briefingu w Warszawie była proszona o ocenę sytuacji w telewizji publicznej po piątkowej decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o podpisaniu noweli przyznającej w 2020 r. rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł dla TVP i Polskiego Radia. Dopytywano ją, jak ocenia to, że Maciej Łopiński będzie pełnił obowiązki prezesa zarządu TVP S.A. w miejsce odwołanego Jacka Kurskiego, który pozostanie w strukturach spółki jako doradca zarządu TVP. Prezydent nie powinien się targować o stanowiska w telewizji publicznej. Tam powinni pracować ludzie, którzy są kompetentni, merytoryczni i starają się wdrożyć ustawę o mediach publicznych, gdzie jest realizowana misja. Pan prezydent pokazał, że każdy może go oszukać. To, że pan Kurski dalej pracuje w telewizji, dalej jest specjalistą i dalej będzie narzucał ton, jak te media mają wyglądać, to jest porażka pana prezydenta. Szkoda, że tak łatwo uległ i dał się oszukać swoim współpracownikom - powiedziała .

Nowelizacja tzw. ustawy abonamentowej, która weszła w życie we wtorek, przewiduje wprowadzenie rekompensaty w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień w 2020 r. oraz z uwzględnieniem niewypłaconych w latach 2018-2019 części rekompensaty. Środki te mają zostać podzielone między jednostki publicznej radiofonii i telewizji przez KRRiT z przeznaczeniem na realizowanie misji publicznej.

O podpisaniu noweli Andrzej Duda poinformował w piątek, podczas wieczornego briefingu, na którym był obecny także premier Mateusz Morawiecki, a także szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. Czabański poinformował, że wydał rozporządzenie o głosowaniu ws. odwołaniu Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP. Kilka godzin wcześniej Kurski napisał w liście do Andrzeja Dudy, że w imię dobra Telewizji Polskiej oddaje się do dyspozycji prezydenta. Podkreślił, że jego osoba "nie jest i nie będzie" przeszkodą w zapewnieniu TVP stabilnych podstaw finansowania, uzależnionych od decyzji głowy państwa.

We wtorek Rada Mediów Narodowych odwołała Kurskiego ze stanowiska prezesa Zarządu Spółki "Telewizja Polska" Spółka Akcyjna. Jednocześnie RMN powołała Macieja Łopińskiego na pełniącego obowiązki prezesa zarządu TVP S.A. oraz zawiesiła na 3 miesiące Marzenę Paczuską-Tętnik, członka zarządu spółki. Sejm uchwalił nowelę ustawy o radiofonii i telewizji i ustawy abonamentowej 9 stycznia, następnie trafiła ona do Senatu, który odrzucił ją w całości. 13 lutego Sejm odrzucił z kolei sprzeciw izby wyższej. Opozycja proponowała, żeby środki te - zamiast na media publiczne - przeznaczyć na ochronę zdrowia, np. na onkologię.