Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych oraz członkowie rodzin Żołnierzy Niezłomnych, wspierani przez Redutę Dobrego Imienia złożyli w kwietniu 2019 r. pozew przeciwko Joannie Senyszyn o naruszenie dóbr osobistych.

Jak czytamy w informacji przekazanej w środę PAP, powództwo dotyczy nieprawdziwych, krzywdzących opinii na temat Żołnierzy Wyklętych zamieszczanych przez byłą posłankę w mediach społecznościowych.

Członkowie rodzin Żołnierzy Wyklętych domagają się od niej usunięcia rzeczonych wpisów, umieszczenia przeprosin na jej profilu na Twitterze oraz wpłaty zadośćuczynienia w wysokości 100 tys. zł na rzecz Stowarzyszenia. Złożony pozew dotyczy 13 postów zamieszczonych w ciągu ostatnich czterech lat przez Joannę Senyszyn na jej profilu na Twitterze.

"Każdy z tych wpisów odbił się szerokim echem w ogólnopolskich mediach. W ostatnim, opublikowanym 1 marca br., w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Joanna Senyszyn w szczególnie ostrych słowach obraziła pamięć, działalność i honor Żołnierzy Wyklętych" - podkreśliła w przesłanym komunikacie RDI.

W informacji przesłanej PAP przytoczała również wpis opublikowany przez Senyszyn: "Wyklęci to nie żołnierze, a bandy wyrzutków społecznych, nierobów i frustratów czekających na III WŚ. Zamordowali 5 tys. cywilów, w tym 187 dzieci, grabili, gwałcili, torturowali, zastraszali Polaków odbudowujących kraj. Ich święto to jawna kpina z obywateli RP. Będzie zniesione".

Przekazała też, że pozwana była posłanka pozwu nie obierała, stąd zwróciła się do komornika, by ten dostarczył Joannie Senyszyn pozew. "Mamy nadzieję, że tym razem Pani Poseł odbierze pozew i stawi się w sądzie" - napisała RDI.

Joanna Senyszyn wielokrotnie obrażała pamięć Żołnierzy Wyklętych – osób, które często poświęcając życie walczyły o niepodległą Polskę. Dlatego jako Reduta Dobrego Imienia wspieramy Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych, aby nie dopuścić do szerzenia kłamstw. Wyrażane publicznie opinie Joanny Senyszyn są krzywdzące nie tylko dla członków rodzin tych żołnierzy, ale również dla wszystkich Polaków. Działania takie są karygodne i niedopuszczalne. Musimy zrobić wszystko, aby bronić dobrego imienia tych bohaterów - oświadczył z kolei Maciej Świrski, prezes Reduty Dobrego Imienia Polskiej Ligi Przeciwko Zniesławieniom.

Wcześniej Senyszyn odnosząc się do kwestii pozwu mówiła PAP, że "nie pierwszy raz" składane są przeciwko niej "takie absurdalne doniesienia".

To, co piszę w postach, to jest wyrażanie mojej opinii na temat tzw. żołnierzy wyklętych - podkreślała, dodając że "jest coraz więcej porażających faktów na temat zbrodni, które popełniali".