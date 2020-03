Nie chodzi o to, żeby zamykano kościoły – podkreślił Hołownia na konferencji prasowej w Poznaniu. Ale, jak dodał, o stanowczy komunikat biskupów w sprawie przyjmowania komunii św. na rękę oraz przeformułowania spowiedzi, czyli zachowanie bezpiecznego dystansu od siebie. Podkreślił, że każde skupisko ludzkie jest teraz potencjalnym zagrożeniem. Hołownia zapowiedział zmiany w swojej kampanii wyborczej, ponieważ – jak podkreślił - polityk powinien dostarczać ludziom propozycje rozwiązań ich problemów. Jak dodał, szczególnie teraz trzeba pamiętać o solidarności i wsparciu.

Reklama

Nas nie stać w tej chwili, żebyśmy szarpali się za mankiety, to jest czas, że jako człowiek, który idzie do polityki, który był już w środku epidemii w różnych zakątkach świata, chciałbym się okazać przydatny - zadeklarował Hołownia. Poinformował, że w tym celu od poniedziałku "Nauczyciel Roku 2018" Przemysław Staroń będzie codziennie za pośrednictwem kanałów społecznościowych udzielał rad rodzicom, jak w sensowny sposób wykorzystać czas, kiedy dzieci nie będą chodzić do szkół czy przedszkoli, jak sprawić, żeby nie zmarnować czasu.

Ponadto od środy od godz. 20.30 na profilu facebookowym Szymona Hołowni startuje seria regularnych spotkań internetowych z lekarzami, prawnikami i specjalistami od edukacji, którzy będą mogli pomóc nam mądrze przejść przez te trudne tygodnie.

Zdaniem Hołowni okres zagrożenia epidemiologicznego jest to czas, w którym musimy budować wspólnotę i doprowadzić do sytuacji takiej, że jeden za drugiego będzie odpowiedzialny”. W tym celu – jak przekazał - jego 16 biur wyborczych zamieni się w centra pomocy sąsiedzkiej, w których będzie świadczona pomoc np. przy robieniu zakupów potrzebującym osobom. Czas na ulotki, banery jeszcze przyjdzie a teraz musimy wspierać się nawzajem, żeby nasze życie i zdrowie nie było zagrożone – powiedział Szymon Hołownia.