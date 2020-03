Reklama

W obliczu światowej epidemii, czy ogłoszonej pandemii najważniejsze słowa to bezpieczeństwo i odpowiedzialność. Jesteśmy zobowiązani do (...) wykonania wszystkich możliwych kroków, żeby bezpieczeństwo Polaków, zdrowotne i pod wszelkimi możliwymi względami było utrzymane. Do tego potrzebne jest odpowiedzialność; odpowiedzialne działanie, które może doprowadzić do tego, że zminimalizujemy skutki pandemii - oświadczył szef rządu.

Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. To zgodnie z ustawą jest stan, który pozwala nakładać dodatkowe ograniczenia, które są niezbędne by powstrzymać rozprzestrzenię się wirusa - mówił.

Jakie ograniczenia wprowadzono?

- od soboty ograniczono działalność galerii handlowych

- zgromadzenia do 50 osób mogą się odbywać, powyżej tej liczby nie (dotyczy to wszystkich miejsc, w których ludzie mogliby się gromadzić)

- zawieszono działalności wszystkich restauracji, pubów, klubów, barów i kasyn

- wstrzymano międzynarodowe połączenia lotnicze pasażerskie i także połączenia kolejowe; nastąpi to w nocy z soboty na niedzielę

- obowiązuje tymczasowy zakaz wjazdu do Polski cudzoziemców.

- po przekroczeniu granicy polscy obywatele zostaną skierowani na 14-dniową kwarantannę