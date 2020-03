W środę o godz. 10. odbędzie się zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę Rada Gabinetowa, na której zostanie omówiony przygotowany przez rząd pakiet pomocowy dla przedsiębiorców i gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa.

Wicepremier Sasin powiedział w portalu WP, że "dziś rozwiązania z pakietu dla przedsiębiorców zostaną ogłoszone".

Będą omówione wszystkie przepisy, które zamierzamy jako rząd zaproponować i przedłożyć Parlamentowi na najbliższym posiedzeniu (...), mają być odpowiedzią na perturbacje, które dotykają dzisiaj Polaków, szczególnie polskie przedsiębiorstwa - mówił.

Dodał, że posiedzenie Parlamentu jest zaplanowane na 25 marca. Wtedy te przepisy, mam nadzieję, zostaną przyjęte - powiedział.

Pytany, czy rozwiązania zawarte w projekcie będę kierowane również do osób zatrudnionych na umowach śmieciowych, zapewnił, że takie osoby "nie zostaną zostawione same sobie". Również do tej grupy będą kierowane rozwiązania zawarte w tym projekcie - zapowiedział.

Nie jesteśmy dzisiaj w stanie wyrównać strat absolutnie wszystkim, którzy je ponoszą ze względu na epidemię koronawirusa - zastrzegł. To jest pakiet rozwiązań, które będą łagodziły pewne konsekwencje tego, co dzieje się przede wszystkim w polskiej gospodarce, ale nie możemy dzisiaj zapewnić (...) że nikt, dosłownie nikt nie poniesie z tego powodu strat - przyznał.

Sasin dodał, że straty dla gospodarki będą bardzo duże w bardzo wielu obszarach. Możemy próbować te straty ograniczać i uratować jak najwięcej podmiotów gospodarczych, szczególnie tych małych firm dających bardzo często podstawę egzystencji w rodzinie - powiedział.

Zaprzeczył jednak, że będzie to oznaczać ograniczenie programów socjalnych odpowiedział. Pieniądze na te programy są zabezpieczone w budżecie - zapewnił.

Wicepremier zasygnalizował, że w pakiecie pomocowym są rozwiązania dot. m.in. obciążeń związanych ze składkami emerytalnymi.