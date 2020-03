Rzecznik był również pytany o to, czy wybory prezydenckie powinny odbyć się 10 maja.

Uważam, że wybory to nie tylko i wyłącznie akt głosowania. (...) Chodzi o to, czy my w tym czasie jesteśmy w stanie przygotowywać się do wyborów. Czy kandydaci mogą prowadzić kampanię wyborczą. Czy my jako obywatele możemy zapoznawać się z ich poglądami, czy możemy uczestniczyć w wiecach i zgromadzeniach - mówił Bodnar w RMF FM.