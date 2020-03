Gowin był pytany w Polskim Radiu 24 o to, czy są przesłanki przesunięcia wyborów prezydenckich. My, ludzie rządu, zajmujemy się teraz wieloma dramatycznie ważnymi, dramatycznie pilnymi problemami. Apelowałbym do polityków opozycji, żeby przestali odwracać naszą uwagę i skupiać się na tematach zastępczych. W tym momencie temat przesunięcia terminu wyborów jest w oczywisty sposób dla mnie tematem zastępczym - stwierdził.

Wicepremier wyraził nadzieję, że "politycy opozycji skoncentrują się na współpracy z rządem przy rozwiązywaniu trudnych problemów gospodarczych czy związanych ze służbą zdrowia". Jeden ze scenariuszy – ten najbardziej pesymistyczny – przewiduje, że epidemia opuści nas dopiero wiosną przyszłego roku. Zatem dzisiaj jedyna odpowiedzialna postawa brzmi: poczekajmy z decyzjami, mamy na to jeszcze parę tygodni - powiedział.

W środę Państwowa Komisja Wyborcza zakończyła proces rejestracji komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Zarejestrowano 34 komitety, czyli o 11 więcej niż przed pięcioma laty. Do 26 marca komitety mają czas na złożenie 100 tys. podpisów poparcia dla kandydatów.

Wybory prezydenckie mają się odbyć 10 maja; jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.

Gowin: Być może już jesienią będą dostępne polskie bardzo szybkie testy na obecność koronawirusa

Naukowcy z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego są bliscy wypracowania bardzo szybkich testów na obecność koronawirusa. Być może już jesienią takie testy będą dostępne - powiedział w czwartek wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

W ocenie Gowina do tej pory "zarówno przewidywania, jak i kroki, które podjął polski rząd, żeby zapobiegać szybszemu niż przewiduje to model, rozprzestrzenianiu się epidemii, są skuteczne". Każdego dnia zbiera się sztab zarządzający sytuacją kryzysową i każdego dnia pan minister Szumowski przedstawia prognozy. Jak do tej pory te prognozy sprawdzają się z naprawdę imponującą dokładnością - powiedział w Polskim Radiu 24.

Dodał, że "wstrzymanie działań dużych sektorów gospodarki na okres dłuższy niż kilkutygodniowy byłoby bardzo trudne do przetrzymania dla całej polskiej gospodarki". Na razie zakładamy, że tym scenariuszem realistycznym jest powrót do normalnego funkcjonowania po świętach wielkanocnych, ale musimy być przygotowani także na scenariusze trudniejsze. W tej chwili eksperci z różnych obszarów, nie tylko zarządzania kryzysowego, pracują nad alternatywnymi rozwiązaniami - poinformował szef MNiSW.

Wicepremier wspomniał także o pracach naukowców nad szczepionką na koronawirusa. Jak podkreślił, polscy naukowcy "są uczestnikami tych badań w ramach międzynarodowych zespołów". Natomiast Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a konkretnie pan prof. Krzysztof Pyrć, najlepszy polski wirusolog, są bliscy wypracowania szybkich testów na koronawirusa. Być może już jesienią takie polskie bardzo szybkie testy będą dostępne - powiedział.