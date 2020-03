Bez sensu! To olbrzymi błąd, bo nie ma teraz pieniędzy na trudne czasy. Wszyscy, którzy głosowali za 500 plus powinni teraz uderzyć się w pierś, bo nie było nas stać na to. Apeluję do rządu o rozsądek! Nie można działać w kryzysie związanym z koronawirusem metodami, które były stosowane w zupełnie innym kryzysie – powiedział w Radiu ZET Petru.

Nie wiem dlaczego rząd nie wprowadza zawieszenia składek ZUS dla wszystkich? To jest podstawowa rzecz. Firmy nie będą w stanie tego zapłacić – mówił ekonomista.

Z czego zapłaci ZUS taksówkarz, który przestał jeździć? Z czego zapłaci fryzjer?! Rząd zakłada, że za kilka miesięcy ludzie będą 2 razy więcej jeździć taksówkami, 2 razy częściej będą chodzić do fryzjera?! – pytał retorycznie ekonomista w Radiu ZET.

Polska gospodarka może zwolnić do -3,6. To kryzys, jakiego nie przechodziliśmy – podsumował Petru.

Według Ryszarda Petru, Polska musi postawić na testy, gdyż przez ciągłe przebywanie w domu ludzie w końcu zaczną tracić pracę.

Zdrowy wchodzi a chory jest wysyłany do domu. Świat nie może stanąć na tak długo, bo oznacza to, że ludzie zaczną tracić pracę. Trzeba postawić na testy, żeby ludzie mogli zacząć funkcjonować – mówił Petru w Radiu ZET.

Ryszard Petru: Trzeba otworzyć sklepy w niedzielę. Ludzie kochani, to sytuacja kryzysowa!

Ludzie kochani! To jest sytuacja kryzysowa! Trzeba otworzyć sklepy w niedzielę – apelował w Radiu ZET Ryszard Petru.

Koniec z ideologią, trzeba być pragmatycznym i dać Polakom możliwość robienia zakupów, żeby nie było kolejek w sklepach - dodał ekonomista.

Zdaniem Petru trzeba otworzyć sklepy spożywcze, ale pod jednym warunkiem.

Tylko pod warunkiem, że każdy, kto wchodzi będzie testowany – podkreślił Petru.