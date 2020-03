Przewodniczący ocenił, że w sytuacji pandemii koronawirusa Covid 19 "konieczne jest zawieszenie opłat za emisję CO2" pobieranych w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS).

Reklama

To miliardy zł, które dzisiaj potrzebne są polskiej, ale i unijnej gospodarce. To również gwarancja niepodnoszenia cen energii dla odbiorców indywidualnych, którzy z powodu obniżenia zarobków, lub nawet z powodu utraty pracy mogą nie być w stanie płacić wyższych rachunków za prąd. Droższy prąd oznacza również wyższe ceny w sklepach. Dlatego jako NSZZ „Solidarność” podjęliśmy decyzję o złożeniu takiego wniosku do Komisji Europejskiej - dodał Piotr Duda.

Szef NSZZ "Solidarność" poinformował, że wniosek do Komisji Europejskiej zostanie wysłany we wtorek.

Mamy nadzieję, że Komisja Europejska, która absolutnie nie radzi sobie z obecnym kryzysem, szybko podejmie decyzję realnie wspierającą unijne gospodarki - dodał.