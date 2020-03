Rozmowa dotyczyła polsko-amerykańskich relacji w sprawach bezpieczeństwa, a także obecnej sytuacji epidemicznej w obu państwach, związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Jak przekazało BBN, doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych "wyraził uznanie dla podejmowanych przez Polskę działań związanych z przeciwdziałaniem kryzysowi epidemicznemu".

Tematem rozmowy była również dalsza realizacja ćwiczenia Defender-Europe 20.

Ćwiczenie, organizowane przez amerykańskie wojska lądowe w Europie, miało trwać do kwietnia i być największą od ponad 25 lat operacją przerzutu wojsk z USA do Europy. Ze Stanów Zjednoczonych miało przybyć 20 tys. żołnierzy, by z wraz z amerykańskimi żołnierzami stacjonującymi w Europie oraz sojusznikami i partnerami uczestniczyć w mniejszych ćwiczeniach poligonowych i dowódczo-sztabowych m. in. w Polsce, Niemczech i krajach bałtyckich. Z powodu epidemii Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych (EUCOM) wstrzymało przerzut; niektóre z powiązanych ćwiczeń, w tym Saber Strike, zostały odwołane.