Premier podkreślił, że przestrzeganie zasad kwarantanny to rzecz fundamentalna. Jak mówił, dzisiaj Chińczycy czy Tajwańczycy mogą wracać do pracy, bo bardzo surowo traktowali reguły kwarantanny.

"Wprowadzamy również zarówno podwyższone kary, bardziej surowe kary - z 5 tys. zł na 30 tys. zł, ale także wprowadzamy mechanizmy śledzenia tego, czy dany człowiek przebywa rzeczywiście w domu pod adresem, który zadeklarował" - poinformował szef rządu.

Jak mówił, ceną za złamanie kwarantanny może być czyjeś zdrowie lub życie. "Dlatego musimy traktować ten temat bardzo poważnie" - oświadczył.

Aplikacja „Kwarantanna domowa” – najpierw SMS, później aktywacja

Ponad tysiąc osób korzysta już z aplikacji Kwarantanna domowa.

Ważna informacja: jeśli jesteście objęci kwarantanną, poczekajcie na SMS. Dopiero po jego otrzymaniu, uaktywnicie aplikację.

Baza osób objętych kwarantanną zasilana jest etapami.

Po kolei

Proces wygląda następująco: dostajemy informację o osobach objętych kwarantanną, wysyłam im SMSa zachęcającą do ściągnięcia i zainstalowania naszej aplikacji. W związku z tym jeśli jesteście w kwarantannie nawet od kilku dni, a nie dostaliście SMSa – po ściągnięciu i próbie instalacji aplikacji wyświetli Wam się komunikat, że Waszych danych nie ma w bazie.

Wiadomość na pewno do Was dotrze. Po jej otrzymaniu komunikat zniknie. Będziecie mogli instalować i aktywować aplikację.

- Do godz. 17.40 wysłaliśmy ponad 22 tysiące SMSów. Niemal 2,5 tysiąca osób już zalogowało się do aplikacji, przeszło 1300 z nich wykonało pierwsze zadanie, a to oznacza rozpoczęcie pełnego korzystania z apki – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Zainteresowanie aplikacją jest naprawdę spore – dodaje szef MC.

Otrzymanie SMSa jest kluczowe. To znak, że dane osoby objętej kwarantanną są w naszej bazie i że może ona rozpocząć korzystanie z aplikacji. Proces udostępniania aplikacji planujemy zakończyć w ten weekend. Prosimy o cierpliwość.

Kwarantanna domowa – to oficjalna, bezpieczna i bezpłatna aplikacja, która ułatwia przejście obowiązkowej kwarantanny w warunkach domowych.

Umożliwia potwierdzenie miejsca, w którym przebywasz oraz m.in. podstawową ocenę stanu zdrowia.

Dzięki aplikacji zyskujesz szybki dostęp do niezbędnych - pomocnych w czasie kwarantanny - informacji. Możesz też korzystać ze specjalnej infolinii.

Aplikacja daje m.in. możliwość zgłoszenia się do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, które w uzasadnionych sytuacjach, mogą dostarczać leki, czy artykuły spożywcze. Dzięki aplikacji szybko można skontaktować się z pracownikiem socjalnym.

Jak aktywować aplikację?

Pobierz aplikację Kwarantanna domowa z App Store lub Google Play. Po jej zainstalowaniu zarejestruj się za pomocą numeru telefonu. Twoje konto zostanie zweryfikowane po wprowadzeniu kodu, który otrzymasz w wiadomości SMS.

Więcej informacji: www.gov.pl/kwarantannadomowa