To oznacza, że plan rozważany przez pięcioro już zarejestrowanych kandydatów opozycji staje się niepewny. Zakładał on ich solidarne wycofanie się z wyborów, gdyby PiS twardo obstawał przy majowym terminie elekcji. Do peletonu mogą dołączyć kolejni.

Wczoraj Sąd Najwyższy nakazał PKW zarejestrować jeden z komitetów, mimo że nie zebrał wymaganej liczby podpisów. Powód? Zbiórka podpisów w czasach pandemii jest, zdaniem SN, nierealna.