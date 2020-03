Widzimy wyraźnie, że jest to potrzebne - mówił Morawiecki. - Jestem przekonany, że za kilka tygodni będziemy mogli w nowej dyscyplinie sanitarnej wrócić do życia zawodowego, które pozwoli na odrodzenie się gospodarki. Walka z wirusem to nie pojedynek, który możemy zaplanować krok po kroku, ale staramy się to robić - mówił premier.

SZCZEGÓŁY OGRANICZEŃ

Ograniczenia w przemieszczaniu się i zgromadzenia do 2 osób.

Ograniczenie liczby pasażerów w komunikacji zbiorowej. Tylko miejsca siedzące, podzielone przez dwa; w tramwaju czy autobusie i wszystkich środkach komunikacji publicznej nie może być tłoku, musi być dystans. PRZYKŁAD: Do autobusu z 50 miejscami siedzącymi, będzie mogło wejść 25 osób.

Obowiązuje zakaz zgromadzeń. Wyjątkiem są wydarzenia, w których uczestniczą wyłącznie członkowie rodziny.

Utrzymane zostają dotychczasowe ograniczenia: funkcjonowanie galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

Wciąż działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy. Wyłączone są z niej jedynie osoby, które podróżują w związku z pracą lub służbą.

Liczba zachorowań na koronawirusa w Polsce wzrosła do 774. Zmarła dziewiąta zakażona osoba - to 68-letni mężczyzna, który był hospitalizowany w Puławach. Jego stan był ciężki, miał również choroby współistniejące – poinformował we wtorek resort zdrowia.

Równocześnie ministerstwo zdrowia podało, że 8 nowych potwierdzonych przypadków dotyczy: 7 osób z woj. podkarpackiego i 1 osoby z woj. warmińsko-mazurskiego.