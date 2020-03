"Te wszystkie obelgi, te wszystkie ordynarne zachowania... Naprawdę jest mi przykro, kiedy moja matka, która ma 78 lat, dzwoni do mnie i mówi: ‘Synu, co oni z tobą robią’. To naprawdę jest przykre. W dniu wczorajszym przed moim własnym blokiem zatrzymuje się samochód, ja jestem w towarzystwie dwóch dam, facet otworzył okno i mnie opluł" – mówił w RMF FM Marek Jakubiak.

Jakubiak mówił o hejcie, z jakim się zderzył po ogłoszeniu przez niego startu w wyborach prezydenckich. Reklama Takiego hejtu, jaki był puszczony, wymyślanie, że w ciągu 7 dni ja to zbierałem... to są wymyślania, panie redaktorze, w celu zdeprecjonowania kandydata – mówił kandydat na prezydenta. Ja obarczam i Budkę, i Szłapkę, i tego pana Trelę, który stara się zdeprecjonować moją osobę, za doprowadzenie emocji do tego stanu, że brakuje już tylko, żeby mi ktoś nóż w plecy wsadził – dodał w RMF FM polityk. Jeżeli 100 tysięcy obywateli postanowiło przedstawić moją kandydaturę na urząd prezydenta Rzeczypospolitej, to jaką ja, człowiek pokorny, mam tutaj inną możliwość niż stanięcie w szranki? – skomentował swój nagły start wyborach prezydenckich Marek Jakubiak. Jakubiak: PO czy Konfederacja mogą mi podłożyć świnię Zobacz również Jakubiak był również pytany o liczbę podpisów poparcia dla jego kandydatury. Myślę, że około 130-140 tysięcy będzie. Są zbierane od mniej więcej stycznia - lutego - powiedział. Polityk skomentował także pogłoski, że w zbieraniu podpisów pomógł mu sztab prezydenta Andrzeja Dudy. Układanie się nie wchodzi w grę. Szczerze powiedziawszy, jestem zdumiony całą tą literaturą science fiction kolegów – stwierdził w RMF FM. Twierdzę, że pan Andrzej Duda ma jedną wadę: ma swoje korzenie, nigdy się tego nie wyprze i to uzależnienie jednak ma i będzie miało na niego duży wpływ. Po to startuję, żeby startować – powiedział Jakubiak.