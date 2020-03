Karczewski, który jest lekarzem i pomagał w szpitalu w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie wykryto przypadki koronawirusa, przebywa obecnie na kwarantannie. Jak powiedział w radiowej Jedynce, czuje się dobrze, a w niedzielę będzie miał testy.

Odnosząc się do najbliższego posiedzenia Senatu Karczewski stwierdził, że "na pewno nie będzie brał udziału w debacie". Będę się jej przysłuchiwał - jeśli trzeba będzie być, jeśli będę miał ujemny wynik, jeśli będę uczestniczył w tym posiedzeniu, będę uczestniczył zdalnie, będę słuchał senatorów Platformy Obywatelskiej, ale na pewno nie będę brał w tym udziału - powiedział Karczewski.

W jego ocenie posiedzenie Senatu w normalnym trybie może oznaczać przywleczenie choroby. Parlamentarzyści przyjeżdżają z różnych miejsc. To w nomenklaturze medycznej nazywa się przywleczenie. Każdy z nas senatorów może przywlec chorobę do Senatu - powiedział.

Senat, a wczoraj być może Sejm, może stać się takim polskim Wuhan - ocenił zaznaczając, że do tych spraw należy podchodzić poważnie.

Podkreślił, że nie chodzi tylko o zdrowie senatorów czy posłów, ale też o to, że mogą stać się "pasem transmisyjnym", który przekaże ją do miejsc, do których parlamentarzyści wrócą.