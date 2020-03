Były prezes Trybunału Konstytucyjnego - prof. Andrzej Rzepliński - w liście otwartym do prezydenta Andrzej Duda, domaga się by zwrócił się do on do Rady Ministrów o wprowadzenie na okres 30 dni stanu klęski żywiołowej. Rzepliński apeluje także, aby Duda nie podpisał uchwalonej przez Sejm ustawy antykryzysowej, w której zmieniono Kodeks wyborczy - czytamy na stronie "Rzeczpospolitej".

"Zwracam się, po pierwsze, do Pana Prezydenta o zwrócenie się do Rady Ministrów o wprowadzenie na 30 dni stanu klęski żywiołowej. Zawracam się, po drugie, do Pana Prezydenta o bezzwłoczne ogłoszenie, że nie podpisze Pan uchwalonej dzisiaj ustawy, poza wszelkim trybem prawodawczym „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych" zwanej "tarczą antykryzysową" - pisze Andrzej Rzepliński. Były prezes TK pisze, że poprawka do Kodeksu wybrczego kreuje w polskim prawie "tarczę" antydemokratyczną. "Zamyka to w Polsce erę wolnych wyborów parlamentarnych, samorządowych oraz prezydenckich – gwarantowanych każdemu obywatelowi w Konstytucji" - podkreśla Rzepliński. Na koniec listu prof. Rzepliński dopytuje prezydenta, czy jest w stanie potwierdzić, że 10 maja w Polsce mogą odbyć się wolne wybory – czytamy na stronie "Rzeczpospolitej".