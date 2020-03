Głosowanie korespondencyjne? Jeżeli coś będzie wspomagało rozsiewanie wirusa a to daje większą liczbę zachorowań i śmierci, to jak to nazwać? Po trupach – dodał wicemarszałek Sejmu

Reklama

Według Czarzastego "PiS sieje śmierć”.

Jedni starają się z tym wrogiem walczyć i mówić: Nie wychodźcie z domu a drudzy starają się z tym wrogiem zaprzyjaźnić mówiąc: Idźcie na wybory. Strona demokratyczna mówi: Stuknijcie się w głowę a strona pisowska mówi: Sami się stuknijcie. Zrobimy to, co będziemy chcieli, co będzie nam pasowało i tyle – mówił w Radiu ZET przewodniczący SLD.

Kto tym ludziom takie antyludzkie pomysły wkłada do głowy? To jakiś diabeł po prostu – dodał.