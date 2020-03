W kwestii wprowadzenia do specustawy dot. koronawirusa przez Sejm poprawki umożliwiającej premierowi dokonywanie zmian w Radzie Dialogu Społecznego ktoś z urzędników wykazał się nadgorliwością. To rozwiązanie jest zupełnie niepotrzebne - ocenił we wtorek wicepremier Jarosław Gowin.

Wśród przyjętych przez Sejm poprawek do specustawy dot. koronawirusa znalazła się m.in. zmiana ustawy o Radzie Dialogu Społecznego (RDS), umożliwiająca premierowi dokonywanie zmian w Radzie. W nocy z poniedziałku na wtorek Senat zaproponował skreślenie tych przepisów. Tutaj ktoś z urzędników wykazał się nadgorliwością. Rzeczywiście wprowadzono poprawkę, było tych poprawek w Sejmie setki, umknęła naszej uwadze - powiedział pytany o to rozwiązanie w Radiu Zet we wtorek Jarosław Gowin. Dopytywany, czy takie rozwiązanie zostanie wykreślone stwierdził: "Wydaje mi się, że to rozwiązanie jest zupełnie niepotrzebne". We wtorek rano rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w radiowej Trójce, że liczy na to, że poprawki Senatu dotyczące specustawy dot. koronawirusa zostaną rozpatrzone na wtorkowym posiedzeniu Sejmu.