Mimo że brakuje wiarygodnych danych na temat sytuacji epidemiologicznej na Białorusi i w Rosji. Jak wynika z informacji DGP, nie zapytano również o rekomendacje Ministerstwa Zdrowia

w tej sprawie.

Nieco bardziej realistyczne podejście ma Kancelaria Prezydenta. Wylot do ukraińskiego Charkowa 13 kwietnia nie został co prawda odwołany, ale przygotowania do niego „na dzień dzisiejszy zawieszono”.

Planowanie tych wydarzeń odbywa się w sytuacji wprowadzania kolejnych restrykcji i apeli o ograniczenie wychodzenia z domu do niezbędnego minimum.

