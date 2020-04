Adam Bodnar ocenił w TVN24, że w obecnej sytuacji w związku z epidemią koronawirusa powinien zostać wprowadzony w kraju stan klęski żywiołowej. - Zapisy ustawy o stanie klęski żywiołowej mówią wprost, że masowe występowanie choroby zakaźnej jest uzasadnieniem dla wprowadzenia go - przekonywał.

Odnosząc się do tego, że ustawa ta przewiduje, oprócz możliwości zmiany terminu wyborów prezydenckich, także dużo restrykcji ograniczających m.in. prawa obywatelskie lub wolność słowa, Bodnar powiedział, że "ustawa daje narzędzia do dyspozycji rządzących, ale to nie znaczy, że oni mają z nich korzystać". - To, że te zapisy są, nie znaczy, że muszą zostać wprowadzone - wyjaśnił rzecznik.

Mówiąc o ograniczaniu wolności słowa Bodnar ocenił, że "w polskim społeczeństwie jest na tyle silny duch wolności i pluralizmu, że rządzący, nawet w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, nie zdecydowaliby się na podejmowanie kroków w stosunku do np. wolnych mediów".

Natomiast - dodał - "jeżeli stawiamy na szali prawa wyborcze, to musimy zdawać sobie sprawę, że obecnie nie ma innej procedury, za pomocą której można byłoby przenieść termin wyborów prezydenckich". Wskazał, że pojawiające się pomysły zmiany konstytucji, by móc przenieść wybory na inny termin, są niepotrzebne, bo "jest określony stan (klęski żywiołowej - PAP), wynikający z przepisów konstytucji i dostosowany do tej obecnej sytuacji (epidemiologicznej)".

Adam Bodnar ocenił również, że przepisy wprowadzone dotychczas przez rząd to "kształtowanie rzeczywistości poprzez ogólne zakazy i wprowadzone od nich wyjątki". Jego zdaniem, "konstrukcja prawna przyjęta przez rząd jest nieodpowiednia", a przepisy te "nieprecyzyjne".

- Ale trzeba pamiętać o tym, że w przypadku jakichkolwiek regulacji trudno jest osiągnąć taki poziom precyzji, żeby wszystkich zadowolić i odpowiedzieć na wszystkie sytuacje - zauważył. - Ważne jest to, żeby zastanowić się nad tym, dlaczego te regulacje są potrzebne i dlaczego to jest ważne i (leżące) w interesie nas wszystkich - przekonywał Bodnar.

- Mamy w konstytucji zapisany obowiązek przestrzegania prawa, przestrzegamy prawo dla interesu wspólnego i nawet jeżeli ustawodawca działa nieprecyzyjnie ze względu na pośpiech, to ja jednak bym sugerował kierowanie się takim ogólnym przeświadczeniem, po co te przepisy zostały wprowadzone i dlaczego w ten właśnie sposób możemy walczyć z epidemią - mówił rzecznik.

Zakażenie koronawirusem badania laboratoryjne potwierdziły dotąd u 2946 osób, 57 z nich zmarło.