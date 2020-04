Nie myślą o chorych, pozbawionych pracy, bankrutujących. Myślą wyłącznie o swojej władzy. A im więcej jej mają, tym bardziej są bezradni. To oni są klęską żywiołową – napisał na Twitterze Tusk.

Reklama

W piątek Jarosław Gowin ogłosił, że wybory 10 maja nie mogą się odbyć.

Złożymy projekt zmiany konstytucji, która przedłuży kadencję prezydenta o 2 lata – powiedział na konferencji w Sejmie lider Porozumienia.

Tymczasem rano w radiowej Jedynce Jarosław Kaczyński stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzi, by wybory 10 maja odbyły się w formie korespondencyjnej. Wypowiedzi Jarosława Gowina, który przez kilka ostatnich dni mówił, że ze względu na epidemię koronawirusa, wybory nie mogą się odbyć, skwitował słowami, że ma wiarę w to, że Gowin „podejmie decyzję pójścia razem z tym obozem, do którego należy”.

I dzięki, któremu pełni dzisiaj bardzo wysoką funkcję państwową – powiedział.