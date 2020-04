Obserwujemy wiele gestów solidarności w walce z epidemią koronawirusa. Potrzebujemy jeszcze więcej współpracy - Unia Europejska musi działać wspólnie! Solidarność jest teraz bardziej potrzebna niż kiedykolwiek - napisał po angielsku na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

To była odpowiedź na tweeta szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która napisała, że polscy lekarze podróżują do Włoch nieść pomoc tam gdzie jest potrzebna, Czechy i Austria wysyłają maski do Hiszpanii i gdzie indziej, niemieckie szpitale przyjmują włoskich pacjentów, a w całej Unii są dostępne zapasy sprzętu medycznego, respiratorów i testów.