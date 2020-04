Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski we wtorek w piśmie do komisarza wyborczego wyraził sprzeciw wobec postanowienia o utworzeniu w mieście 14 odrębnych obwodów do głosowania. Wskazał na śmiertelne zagrożenie dla mieszkańców w związku z epidemią.

Zgodnie z postanowieniem komisarza wyborczego w Bydgoszczy z 31 marca, które wpłynęło do prezydenta Bruskiego w poniedziałek, w mieście zostało utworzonych 14 odrębnych obwodów głosowania, w tym w ośmiu szpitalach, dwóch domach pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym, zakładzie karnym, areszcie śledczym i domu akademickim. Reklama "W związku ze śmiertelnym zagrożeniem dla mieszkańców wynikającym z epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wyrażam stanowczy sprzeciw wobec takiej decyzji. Organizowanie lokali wyborczych naraża wyznaczonych do tych czynności bydgoszczan na ryzyko zarażenia koronawirusem. Szczególnie niebezpieczne jest to w placówkach szpitalnych i domach pomocy społecznej, tym bardziej, że w niektórych z nich już zdiagnozowano wystąpienie koronawirusa" - napisał prezydent miasta. Bruski podkreślił, że obejmując funkcję prezydenta miasta ślubował wykonywanie swoich obowiązków dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców. "Życie i zdrowie jest najwyższym dobrem dla każdego racjonalnie myślącego człowieka. W związku z powyższym informuję, że do czasu przesłania przez pana komisarza szczegółowych wytycznych sanitarnych, zatwierdzonych przez powołane do tego służby, obejmujących wszystkie procedury związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów, w trosce o zdrowie i życie bydgoszczan nie będą podejmować żadnych czynności wynikających z powołanego na wstępie postanowienia" - zaznaczył. Biedroń: PiS w niby-wyborach chce wybrać niby-prezydenta Andrzeja Dudę Zobacz również Prezydent w piśmie do komisarza wyborczego poinformował, że masowo rezygnują kandydaci do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Podał, że aktualnie chęć pracy w komisjach wyraża około 30 proc. minimalnego składu komisji, a kolejne rezygnacje wpływają każdego dnia. Sejm w poniedziałek wieczorem uchwalił ustawę, zgodnie z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Przepisy stanowią też, że w stanie epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu. Zgodnie z ustawą, w wyborach prezydenckich w 2020 r. w każdej gminie - zamiast obwodowych komisji wyborczych - tworzy się gminną obwodową komisję wyborczą właściwą dla wszystkich obwodów utworzonych na obszarze danej gminy. W Warszawie, gminną obwodową komisję wyborczą tworzy się odrębnie dla każdej dzielnicy. Ustawa trafiła teraz do dalszych prac w Senacie. Projekt ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku klub PiS złożył w poniedziałek po południu. Wszystkie czytania odbyły się w ciągu jednego dnia. Wieczorem w poniedziałek ustawa została uchwalona.