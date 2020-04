Dariusz Rosati podczas wtorkowej debaty nad rządowym pakietem rozwiązań, składających się na tzw. drugą tarczę antykryzysową, podkreślił, że można go podsumować jednym zdaniem: "Za mało i za późno".

Ponad połowa tego aktu prawnego to są poprawki do poprzedniej ustawy, którą Sejm przyjął 10 dni temu. W ogóle cały ten projekt w istocie rzeczy w bardzo niewielkim stopniu przynosi rozwiązania ważne dla przedsiębiorstw i pracowników, natomiast w ogromnej części jest poświęcony sprawom proceduralnym, uproszczeniu wszelkiego rodzaju procedur administracyjnych - stwierdził. Według Rosatiego "rząd i administracja państwowa zajmują się w tym projekcie sami sobą".

Dla was głównym celem nie jest walka z wirusem i recesją, dla was głównym wrogiem jest opozycja; dla was podstawowym celem jest utrzymać władzę i wygrać wybory, dlatego nie bierzecie pod uwagę nawet najbardziej oczywistych i zdroworozsądkowych propozycji opozycji - powiedział poseł. Jak podkreśli, z tego powodu "Koalicja Obywatelska nie popiera tego projektu".

Nasz propozycja jest taka: odrzucić ten projekt w pierwszym czytaniu, bo on się do niczego nie nadaje i zacząć pracować na projektami, które są złożone przez Koalicję Obywatelską i przez Koalicję Polską dlatego, że one dają szansę na prawdziwą i rzetelną walkę z epidemią i istotną pomoc dla polskich przedsiębiorstw i polskiej gospodarki - oświadczył poseł KO.

Nad projektem Koalicji Polskiej "o utworzeniu prawdziwej tarczy antykryzysowej" Sejm debatował we wtorek wspólnie z projektem rządowym.