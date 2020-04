Premier podkreślił, że obecnie trzeba walczyć o utrzymanie miejsc pracy i minimalizowanie strat we wszystkich możliwych obszarach.

Dlatego dziś przedstawiam państwu nie uzupełnienie Tarczy Antykryzysowej, tylko zupełnie nową Tarczę Finansową. Tarczę, która łącznie z poprzednim programem sięgnie swoim rozmiarem, wielkością, poziomu ponad 300 mld zł - 320, 330 mld zł - powiedział premier.

Poinformował, że nowa tarcza jest tak skonstruowana, żeby bardzo szybko przekazać środki do ratowania miejsc pracy.

Sedno programu Tarcza Finansowa to już teraz co najmniej 100 mld zł na potrzeby utrzymania miejsc pracy, utrzymania płynności dla tych firm, których obroty spadły ostatnio o co najmniej 25 proc. - dodał.

Premier: 75 mld trafi do mikro, małych i średnich firm, 25 mld do większych podmiotów

75 mld złotych trafi do mikro, małych i średnich firm, a pozostałe 25 mld trafi do większych podmiotów płacących podatki w Polsce - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Trzy czwarte z tych 100 mld złotych, nieoprocentowanych subwencji trafi do firm zatrudniających do 250 pracowników. Czyli mikro od 1 do 9 pracowników, małe od 10 do 49 i średnie od 50 do 250 czy 249 pracowników - do tych firm trafi trzy czwarte tego programu - 75 mld złotych. I będą to warunki takie jakich do tej pory żaden wcześniejszy z polskich programów gospodarczych nie widział - oświadczył premier.

Podkreślił, że do dużych podmiotów trafi pozostałe 25 mld złotych, na - jak mówił - "ratowanie miejsc pracy pod warunkiem również, że płacą podatki w Polsce, że nie uciekają gdzieś do rajów podatkowych".

Jakie dokładnie wsparcie przewiduje tarcza finansowa?

Szczegóły tarczy finansowej

Pomoc dla przedsiębiorców będzie udzielana na podstawie oświadczeń składanych online; subwencje będą udzielane na 3 lata; nawet 75 proc. tej subwencji będzie mogło być bezzwrotne - poinformował w środę premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki poinformował, że dla mikrofirm górny pułap subwencji wynosi 300 tys. zł. Dla małych i średnich firm ten pułap to ok. 4 mln zł. Podkreślam, że to są środki, które pozyskujemy we współpracy z rynkiem, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim - zaznaczył premier.

Żelazną zasadą naszego programu jest to, że nawet 75 proc. tej subwencji będzie mogło być środkami bezzwrotnymi, będzie mogło być umorzone. Będą one udzielane na 3 lata i pierwsza spłata rozpoczyna się dopiero w drugim roku, a więc jest ten oddech na to, żeby firmy mogły odbudowywać tą swoją nadszarpniętą, nadwątloną pozycję rynkową - mówił Morawiecki.

Aby w pełni skorzystać z subwencji - poinformował szef rządu - wystarczy spełnić dwa warunki. Pierwszy to utrzymanie działalności, drugi to niezwalnianie pracowników. Prostota jest bardzo ważną cechą naszego rozwiązania - przekazał premier.

Nie ma stosów zaświadczeń, oświadczeń, papierków, papierologii, dokumentów. Jest oświadczenie. Ono post factum będzie weryfikowane, po to, żeby uniknąć nieprawidłowości, niewłaściwych zachowań, ale będzie oświadczenie, a nie segregator zaświadczeń. Wszystko będzie się działo online w kanałach bankowości elektronicznej - mówił Morawiecki.