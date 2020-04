Nitras był gościem czwartkowego programu portalu onet.pl. Odnosząc się do zbliżających się wyborów prezydenckich, które miałyby odbyć się drogą korespondencyjną powiedział: Te wybory będą fałszowane. Ten system wyborczy, który nam szykuje PiS, to jest system wyborczy, którego nie powstydziłby się generał Jaruzelski. Pod butem wojskowym i pod bagnetem wojskowym. Mam nadzieję, że wojsko się tak naprawdę zbuntuje w tej sprawie i nie weźmie w tym procederze udziału. Nam się szykuje jakąś farsę wyborczą.

Pytany czy namawia wojsko do buntu, Nitras odparł: "oczywiście". Jeśli ktoś jest oficerem Wojska Polska w państwie polskim to ma świadomość, że wojsko nie może się angażować politycznie; że wojsko konstytucyjnie ma zakaz angażowania się politycznie i nie można wojska wykorzystywać przy wyborach - mówił Nitras.

Na uwagę, że jeśli wojsko odmówi wykonywania rozkazów, to będziemy mieli do czynienia z przewrotem wojskowym, Nitras stwierdził, że z przewrotem mamy do czynienia dzisiaj, "kiedy się próbuje zaangażować w tych wyborach". Prowadzący stwierdził, że słowa Nitrasa, jako posła zabrzmiały bardzo niebezpieczne, gdyż wzywa on żołnierzy do buntu.

Do wypowiedzi Nitrasa odniósł się na Twitterze wicerzecznik PiS. Absolutny skandal i hańba - poseł na Sejm RP wzywający wojsko do buntu. Panie Sławomirze Nitrasie, niech pan złoży mandat poselski! - napisał Fogiel. Co na to Platforma Obywatelska? Podpisujecie się pod tym? - pytał polityk PiS.

Morawiecki o słowach Nitrasa: Żal komentować; dziękuje wojsku za pomoc

Aż żal komentować takie słowa - tak premier Mateusz Morawiecki ocenił wypowiedź posła KO Sławomira Nitrasa, który wyraził nadzieję, że wojsko się zbuntuje i nie weźmie udziału w wyborach. Różne funkcje państwa, różne instytucje publiczne muszą funkcjonować - dodał premier dziękując wojsku za pomoc.

Morawiecki został poproszony o komentarz do słów posła Koalicji Obywatelskiej, który wezwał wojsko do buntu w kontekście organizacji wyborów prezydenckich. Aż żal komentować takie słowa - ocenił premier.

Podkreślił, że "różne funkcje państwa, różne instytucje publiczne, społeczne również, muszą funkcjonować i posłowie doskonale o tym wiedzą. Więc odstawmy walkę polityczną na bok" - zaznaczył. Dzisiaj wszyscy musimy się zjednoczyć w walce z koronawirusem - dodał szef rządu.

Dziękuje bardzo wojsku, dziękuje wszystkim służbom raz jeszcze, że tak solidarnie wszyscy pomagamy w przejściu przez ten trudny czas, który jest przed nami - powiedział. Tylko solidarność, współpraca pomiędzy sobą mogą doprowadzić do tego, że szybciej zwalczymy koronawirusa - podkreślił Morawiecki.