"Zabieranie dzieci na polowania to nie tylko przemoc wobec zwierząt, ale i wobec dzieci... Stykanie się z zabijaniem i cierpieniem zwierząt źle wpływa na rozwój psychiki u najmłodszych. Gdzie jest Rzecznik Praw Dziecka?" - zapytała Sylwia Spurek na Twitterze. "Liczę, że Sejm odrzuci ten skandaliczny projekt" - dodała.

Na reakcję Mikołaja Pawlaka nie musiała długo czekać. "Popiera pani mordowanie dzieci nienarodzonych! Nie ma pani moralnego prawa do wypowiadania się o dzieciach! Wirus niszczy świat, ludzie umierają, tracą pracę, a pani reklamuje majonez wege i uważa, że kury cierpią, znosząc jaja. Pani tak sama, czy ktoś to wymyśla?" - zareagował RPD.

To nie pierwsze starcie Spurek z Pawlakiem. W lutym europosłanka i rzecznik starli się na Twitterze o edukację seksualną. "Nie chcemy, by dzieci dowiadywały się w szkole, że np. krowy są gwałcone, by dawały mleko" - ironizował wówczas Pawlak pod adresem Spurek.