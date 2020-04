Rząd jest już na etapie konsultowania technicznych szczegółów z zewnętrznymi podmiotami, m.in. w zakresie druku i dystrybucji pakietów wyborczych.

Z informacji DGP wynika, że najprawdopodobniej przygotowaniem ponad 30 mln kart, oświadczeń (na które wyborca wpisze swoje dane) i instrukcji głosowania zajmie się PWPW, być

może wsparta przez podwykonawców.

Wydruk to kwestia kilku dni. Prawdziwym wyzwaniem jest późniejsza dystrybucja pakietów – mówi jeden z naszych informatorów.

Tu przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP) też zrobili wstępne rozeznanie na rynku. Jak słyszymy, pytania o tzw. możliwosci lettershopowe (obsługa masowej korespondencji) zostały skierowane m.in. do spółek energetycznych, takich jak Energa i Tauron, które mają doświadczenie w wysyłce tysięcy rachunków do klientów. Nieoficjalnie wiadomo jednak, że spółki nie pala się do współpracy (choćby jako podwykonawcy Poczty Polskiej) z uwagi na skale wyzwania.

– Działamy w warunkach nadzwyczajnych, od czasu uchwalenia ustawy w Sejmie pewne przygotowania juz sie tocza. Gdy ustawa przejdzie pełny proces legislacyjny, zostana wydane wszystkie akty wykonawcze – mówi Karol Manys, rzecznik MAP.

Jednocześnie PiS postanowił fortelem usunąć prawną kolizję nowego sposobu głosowania z obowiązujacymi przepisami, wskutek której wiele procedur by się dublowało. Ponieważ opozycja zapowiada, że Senat przetrzyma ustawę o głosowaniu korespondencyjnym do 5 maja, to poprawki dopisano w Sejmie do kolejnej ustawy "covidowej". Tą Senat zajmie się w środę.

Chodzi m.in. o druk kart wyborczych, co wedle dotychczasowych reguł powinno się odbyć do końca miesiąca. Poprawki pozwola uniknąć podwójnego druku kart – najpierw według obecnej procedury, a potem nowej. Opozycja jest w tym przypadku pod ściana: gdyby chciała skutecznie zatrzymać te zmiany, powinna przetrzymać również tę ustawę 30 dni. Ale to narazi ja na zarzuty, że blokuje wsparcie dla biznesu.

