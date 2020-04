Jako pierwsze zostaną poluzowane ograniczenia wstępu do sklepów spożywczych. Z informacji do jakich dotarli dziennikarze RMF FM wynika, że wprowadzone zostanie uzależnienie liczby klientów mogących przebywać w sklepie od metrażu lokalu. Obecnie jest ono związane z liczbą kas. Do sklepu może wejść trzy razy więcej klientów niż jest kas.

Od poniedziałku zostanie również zdjęty zakaz wchodzenia do parków i lasów. Trzeba będzie jednak posiadać maseczkę i zachować dwumetrowy odstęp.

Po weekendzie nie nastąpi raczej otwarcie sklepów odzieżowych w galeriach handlowych i zakładów fryzjerskich oraz kosmetycznych. To opóźni się o tydzień i zostanie uzależnione od tego, czy liczba zakażeń będzie spadać. Wszystkie nowe wytyczne zostaną podane na konferencji prasowej, która odbędzie się w czwartek.

Z informacji RMF FM wynika, że rząd wydłuży również zamknięcie szkół, żłobków i przedszkoli. Co najmniej o tydzień, a może i dłużej. Wydłużony ma być także zasiłek na opiekę nad dziećmi. Zamknięte pozostaną również uczelnie wyższe. Specustawa koronawirusowa, którą zajmuje się w środę Senat zakłada, że wszelkie kolokwia, egzaminy, a nawet obrony magisterskie i doktorskie można przeprowadzać przez internet.