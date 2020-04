Obóz władzy wysyła komunikat "ok, przeprowadźmy te wybory", ale on gra o coś więcej. Nikt nie mówi, że premier Morawiecki zachował się źle. On zdał egzamin, widzą to przeciwnicy, media na świecie. Teraz egzamin jest trudniejszy: nawet najlepszy rząd nie przetrzyma skutków kryzysu gospodarczego - ocenił Hofman.

Jego zdaniem, jak z końcem roku w Polsce będzie 2 mln osób bezrobotnych, a PKB spadnie o 15 proc. to ludzie ten rząd "zmiotą". O to się dziś toczy gra, a nie o to czy wybory będą korespondencyjne czy nie. To naprawdę nikogo nie zajmuje. Ludzie myślą czy będą mieli za co żyć - dodał.

