Projekt jest bliźniaczo podobny do tego, który złożyło niedawno Porozumienie Jarosława Gowina. Pojawił się na stronie Sejmu z datą 6 kwietnia. Zawiera zaledwie trzy akapity, reszta to jego uzasadnienie.

Do zmiany konstytucji potrzeba co najmniej 2/3 parlamentu. Konieczna byłaby do tego zgoda opozycji, jednak ta zapowiadała, że wydłużenia prezydentury Andrzeja Dudy do 2022 roku nie poprze.