Budka tłumaczył swój wniosek tym, że PiS mieni się partią walczącą o prawa socjalne, ale - jak podkreślił - "zgromadzone tu osoby pracują wbrew Kodeksowi pracy". Zaznaczył, że chodzi mu o pracowników Sejmu, a nie posłów. Proszę zwolnić pracowników. Pani łamie przepisy prawa pracy - apelował do marszałek Sejmu.

Czy nie potraficie zorganizować prostej pracy Sejmu? Udajecie, że to jest wielkie zmaganie się z kryzysem jak byśmy tego nie mogli rano zrobić - mówił Budka. Szanujcie elementarne zasady. Jesteśmy gotowi do pracy, przecież jeżeli w piątek o godz. 9 zaczniemy będziemy mogli to zrobić zgodnie z prawem - dodał poseł KO.

Jego wniosek przepadł jednak w głosowaniu. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek odpowiedziała Budce: "nie jesteśmy w pracy, jesteśmy na służbie". Po drugie pan pierwszy deklarował ciężką pracę i taką pracę prowadzimy - zaznaczyła. Po trzecie panie pośle powiedziałam to w tamtej części Sejmu, że gdyby Senat dał nam to (poprawki) wtedy, jak było planowane o godz. 13.30, robilibyśmy to wcześniej - dodała marszałek.

Po zakończeniu posiedzenia Sejmu do wystąpienia Budki odniósł się na Twitterze wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Co mówił Borys Budka, gdy Sejm zmieniał regulamin, by móc sprawnie pracować nad rozwiązaniami antykryzysowymi? - pytał polityk. Zamieścił jednocześnie fragment wypowiedzi szefa PO z sejmowego stenogramu z 26 marca br.

Tymczasem co proponuje obecna większość? Obecna większość chce, byśmy dzisiaj zajmowali się tylko i wyłącznie komfortem pracy parlamentarzystów. My zostaliśmy wybrani na trudne czasy. My jesteśmy po to, by służyć wam. Przyjechaliśmy dlatego, że miliony z was dzisiaj poszły do pracy, że dzisiaj każdy, kto jest w pracy, oczekuje pomocy od państwa, pomocy od nas, parlamentarzystów. My nie uchylamy się od pracy, bo my zostaliśmy wybrani przez was i dla was. Nie chcemy pracować nad regulaminem Sejmu. Chcemy pracować nad rozwiązaniami antykryzysowymi - mówił w Sejmie w marcu szef PO.

Co dziś mówi Borys Budka, gdy Sejm ma pracować nad kolejnymi rozwiązaniami antykryzysowymi? Wnioskuje o przerwę i odroczenie obrad do jutra - dodał Fogiel.