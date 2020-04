Ogłoszony przez Premiera i Ministra Zdrowia plan 3 I (izolacja, identyfikacja, informatyzacja) to dobry wstęp do realizacji planu Sośnierza. Będę jednak namawiał liderów Zjednoczonej Prawicy do szybszego odmrażania gospodarki - napisał Gowin na Twitterze.

W czwartek premier Morawiecki zapowiedział, że od 20 kwietnia stopniowo będą zdejmowane obostrzenia wprowadzone w związku epidemią; zostaną otwarte lasy i parki, złagodzone będą ograniczenia dot. liczby osób w sklepach i kościołach. W kolejnych etapach będą otwierane rzemiosło, handel i usługi.

Szef rządu podkreślił, że w sposób symboliczny można nazwać tę nową rzeczywistość zasadą trzech "i": jest to izolacja, identyfikacja i informatyzacja. Jak wyjaśnił, izolacja to zachowanie właściwego dystansu, także przestrzeganie nakazu noszenia maseczek ochronnych, by zmniejszyć prawdopodobieństwo transmisji koronawirusa.

Identyfikacja - będziemy coraz lepiej starali się opanować sztukę badania, kto z kim miał kontakty - mówił premier. Jak dodał, wdrażana jest aplikacja dla osób przebywających w kwarantannach. Dzięki temu będziemy mogli coraz więcej wiedzieć, kto mógł potencjalnie być zakażony - powiedział premier.

A informatyzacja - zaznaczył Morawiecki - to jak najwięcej pracy zdalnie, tam gdzie można ją wykonywać. Jak najwięcej cyfrowych procesów po to, żeby nie musieć wchodzić w bezpośredni kontakt pomiędzy poszczególnymi osobami - powiedział premier.

We wtorek na konferencji prasowej w Krakowie Jarosław Gowin zaprezentował "plan Sośnierza". Wyjaśnił, że przygotowywał go jeszcze jako wicepremier oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego, wraz z posłem Andrzejem Sośnierzem (Porozumienie). Ten plan nie jest konkurencyjny wobec działań rządu, tylko pogłębia, precyzuje i przyspiesza pewne działania – zaznaczył.

Elementami tego planu są testy w kierunku koronawirusa na szeroką skalę, kontrola kontaktów Polaków, sieć izolatoriów zróżnicowanych ze względu na stan pacjentów oraz izolowanie grup szczególnego ryzyka.