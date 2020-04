Odnosząc się w programie I Polskiego Radia do możliwej daty wyborów Karczewski powiedział, że na "na razie wiemy, że termin został wyznaczony 10 maja". Wyznaczenie posiedzenia Senatu w sprawie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym "na możliwie najbardziej odległe" daty 5 i 6 maja to według Karczewskiego "złośliwość, bo przecież wiadomo, że oni odrzucą tę ustawę".

Jest to gra nastawiona na to, żeby te wybory się nie odbyły, tak chce PO – dodał, nawiązując do wypowiedzi marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o malejących z czasem szansach Andrzeja Dudy.

Przesunięcie terminu wyborów jest niemożliwe w żaden sposób, jedynie wprowadzając stan wyjątkowy – powiedział. Dodał, że to PO przygotowała ustawę pozwalająca wprowadzić stan zagrożenia epidemicznego bez wprowadzania stanu wyjątkowego, "za którą głosowało 411 posłów, również wszyscy senatorowie PiS, na podstawie której w tej chwili prowadzimy walkę z koronawirusem".

Według Karczewskiego wybory mogłyby się odbyć 17 lub w sobotę 23 maja, jeśli premier zarządzi tego dnia dzień wolny. One się powinny odbyć, wybory korespondencyjne w formie jaką proponujemy, odbyły się w Szwajcarii, w Bawarii, to jest najlepszy przykład, że można – powiedział.

Odnosząc się do wypowiedzi marszałka Grodzkiego o niebezpieczeństwie zdrowotnym związanym z wyborami korespondencyjnymi Karczewski powiedział: Nie jest epidemiologiem, nie zna się na tym i nie powinien zabierać głosu w takich sprawach, bo te wybory będą bezpieczne i nie wolno straszyć ludzi". "Wybory powinny się odbyć, to jest w interesie naszego państwa. Mamy dwa kryzysy. Jest kryzys zdrowotny, zbliża się poważny kryzys ekonomiczny, (…) nie możemy sobie zafundować olbrzymiego kryzysu politycznego – mówił Karczewski.

Wezwał też Grodzkiego do ujawnienia "w trybie natychmiastowym" informacji o premiach o dodatkach przyznanych pracownikom kancelarii Senatu.