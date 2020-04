Sejm 6 kwietnia br. uchwalił ustawę zgodnie, z którą wybory prezydenckie w 2020 r. mają zostać przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego. Przepisy stanowią też, że w stanie epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu. Nowy termin wyborów musi odpowiadać terminom przeprowadzenia tegorocznych wyborów wypływających z przepisów konstytucji.

"Poczta Polska z uwagą śledzi prace legislacyjne w zakresie wyborów korespondencyjnych i czeka na ostateczny kształt ustawy, a także na akty wykonawcze. Jednocześnie we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych wypracowywane są szczegółowe rozwiązania w zakresie możliwości obsługi procesu wyborczego" - poinformowała PAP w oświadczeniu spółka.

"Poczta Polska pełni służebną rolę wobec Państwa i Obywateli" - wskazała rzeczniczka prasowa Poczty Polskiej Justyna Siwek. Dodała, że działania spółki opierają się na przestrzeganiu prawa i wypełnianiu zadań, jakie stawia przed nią rząd i parlament.

"Jako Narodowy Operator Pocztowy, największa i kluczowa spółka infrastrukturalna w kraju z szerokim dostępem do wszystkich obywateli, jesteśmy w stanie obsłużyć i umożliwić wszystkim zainteresowanym korespondencyjny udział w wyborach prezydenckich. Przemawia za tym nasze doświadczenie. Każdego dnia nasi pracownicy dostarczają miliony przesyłek. Rocznie obsługujemy ponad 1,6 mld listów i paczek" - podkreśliła.

Dziś najważniejszym zadaniem spółki jest zadbanie o bezpieczeństwo wszystkich pracowników Poczty Polskiej, także tych którzy będą brali udział w dostarczaniu kart wyborczych - podała Poczta. Do tej pory pracownicy Poczty Polskiej otrzymali: ponad 128 tys. sztuk żeli do dezynfekcji rąk o pojemności 30 ml, blisko 260 tys. sztuk żeli do dezynfekcji rąk o pojemności 100 ml, ponad 64 tys. litrów płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, ponad 1,5 mln par rękawiczek jednorazowego użytku, blisko 230 tys. maseczek wielokrotnego użytku z możliwością prania i ponad 400 tys. sztuk maseczek jednorazowych. Dodatkowo zakupiono blisko 12 tys. przyłbic plastikowych i kolejne zakupy środków ochrony osobistej są realizowane - czytamy w informacji.

Poczta Polska jest największym operatorem pocztowym w kraju, zatrudniającym ponad 80 tys. pracowników. Ma ponad 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych.