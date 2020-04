Minister zdrowia był pytany, czy gdyby w maju nawet została uchwalona ustawa o wyborach korespondencyjnych, nie będzie za mało czasu, aby przeprowadzić w bezpieczny sposób takie wybory.

Nie znam szczegółów, jak będzie wyglądała ta propozycja, która wyjdzie z Senatu, więc nie mogę w sposób odpowiedzialny, jako urzędnik państwowy wypowiadać się, jak powinny wyglądać rekomendacje. Jak je otrzymam, te rekomendacje przekażę, natomiast czekamy na pełen kształt ustawy o głosowaniu korespondencyjnym - powiedział Szumowski.

Dodał, że jako lekarz nie widzi jednak innej formuły, która byłaby przez najbliższe dwa lata możliwa do przeprowadzenia, niż wybory korespondencyjne. Zaznaczył, że za dwa lata będzie inna sytuacja, bo "będziemy mieli szczepionkę i wyszczepioną większą część polskiej populacji i będziemy mogli funkcjonować normalnie".

Minister zdrowia był także pytany, czy majowy termin na wybory korespondencyjne jest bezpieczny i czy nie byłby bezpieczniejszy inny termin w tym roku.

Nie ma miesiąca, który byłby bezpieczniejszy od innych, nie ma miesiąca, który byłby gorszy od innych - odpowiedział. Dziś było wspólne spotkanie ministrów zdrowia i WHO, i było podkreślane, że na jesieni niestety spodziewamy się drugiej fali epidemii i czegoś czego się bardzo obawiamy, to jest fali zachorowań na grypę, która będzie towarzyszyła epidemii koronawirusa. To może oznaczać bardzo poważną sytuację zdrowotną dla większości krajów na świecie półkuli północnej - mówił Szumowski.

Moje rekomendacje przeprowadzenia wyborów prezydenckich w tej tradycyjnej formie, gdzie wszyscy idziemy do urn, spotykamy się w lokalach wyborczych, są możliwe najwcześniej w sposób bezpieczny za 2 lata - i taka jest moja rekomendacja. Jeżeli ugrupowania polityczne nie zgodzą się na taką formułę, takie rozwiązanie, wtedy jedyną formą bezpieczną przeprowadzenia wyborów prezydenckich są wybory korespondencyjne - powiedział Szumowski.