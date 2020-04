Wybory to nie tylko święto demokracji, to przede wszystkim nasz obowiązek zapewnienia sobie skutecznego działania państwa. Jeśli nie wybierzemy prezydenta, to kraj pogrąży się w chaosie - mówi "Gazecie Polskiej" prezydent Andrzej Duda.

Portal Niezależna.pl opublikowała w niedzielę fragment wywiadu z prezydentem Andrzejem Dudą, który w całości ukaże się w środę w tygodniku "Gazeta Polska". Reklama Wszyscy ci, którzy mówią, że wybory są groźne dla Polaków, powinni zrozumieć, jak groźny jest brak wyborów, bo jego konsekwencją będzie paraliż państwa. Będą potrzebne nowe przepisy – potrzebne do walki z epidemią czy wywołanym przez nią kryzysem gospodarczym, nowe rozwiązania pomocowe, ale nie będą mogły wejść w życie - podkreśla prezydent cytowany przez portal. Senat pracuje nad wyborami internetowymi. Lewica krytykuje plan KO Zobacz również Andrzej Duda w rozmowie z "GP" powiedział także, że "wybory to nie tylko święto demokracji, to przede wszystkim nasz obowiązek zapewnienia sobie skutecznego działania państwa". Jeśli nie wybierzemy prezydenta, to kraj pogrąży się w chaosie. Może opozycji podoba się taka perspektywa, ale dla obywateli, dla zwykłych ludzi, ona będzie dramatyczna - zaznaczył. Prezydent był również pytany, co zrobi w sprawie następcy I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, której kadencja upływa z końcem kwietnia. Zgromadzenie Sędziów Sądu Najwyższego nie odbyło się. W tej sytuacji zastosowanie ma artykuł 13 ustawy o Sądzie Najwyższym - nakładający na prezydenta obowiązek powołania sędziego Sądu Najwyższego, by pełnił obowiązki I prezesa. Zamierzam - jak zawsze - wywiązywać się rzetelnie ze swoich obowiązków. Z tego także. Powierzę tę misję jednemu z sędziów SN - powiedział Andrzej Duda.