Szef PO przedstawił propozycję ws. wyborów prezydenckich. Proponujemy rozwiązanie kompromisowe, które pozwoli politykom skupić się na tym, co najważniejsze, a jednocześnie obniży temperaturę sporu politycznego - mówił Budka.

To rozwiązanie ma jednak swoje granice i chcę z tego miejsca podkreślić, że ta granicą jest polska konstytucja. Nie pozwolimy, by bieżący interes tej, czy innej partii spowodował zmiany ustawy zasadniczej - oświadczył.

Propozycja Platformy - jak mówił Budka - zgodnie z polską konstytucją pozwoli przeprowadzić bezpieczne wybory. Bezpieczne wybory, to wybory 16 maja 2021 r. Te bezpieczne wybory to wybory, w których bez zagrożenia życia i zdrowia każdy będzie mógł wziąć udział. Bezpieczne wybory to również mieszany sposób głosowania - przekazał szef PO.

Jak mówił, do maja 2021 r. PKW przygotuje Polskę na wybory jednocześnie tradycyjne, jak i korespondencyjne, ale tajne, równe, powszechne i gwarantujące bezpieczeństwo tych, którzy biorą w nich udział.

Odpowiedź PiS

Tryb wymiany kandydata na prezydenta przez Koalicję Obywatelską odpalony - napisał na Twitterze szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. Ciekawe jak w tym wszystkim czuje się "zawieszona" kandydatka... - dodał.

Poseł PiS Przemysław Czarnek skomentował, że proponując zmiany w prawie - w sytuacji gdy stan epidemii trwa powyżej 30 dni, rząd automatycznie ogłasza stan klęski żywiołowej - PO przyznała, iż bez tych zmian nie ma prawa przesłanek do wprowadzenia stanu klęski. Od dawna to mówimy - podkreślił.