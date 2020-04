"GWAŁCIĆ TRZEBA TAK ŻEBY NIE ZGŁOSIŁA" - OBRZYDLIWE KOMENTARZE CZŁONKÓW PARTII KORWIN” – zaczął wpis na Facebooku Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Jak podaje OMZRiK jeden z członków młodzieżówki Partii KORWiN i zarazem radny młodzieżowej Rady Miasta Katowice Jakub Kulozik pisał: "Ja w ogóle uważam, że gwałt może być przyjemny ostatecznie. Najpierw mówi, że nie chce i siłą trzeba, a potem zadowolona i zaskoczona".

"Gwałcić trzeba tak żeby tego nie zgłosiła. Wtedy ona jest szczęśliwa i Ty" – odpowiedział mu Kamil Jabloński, także członek młodzieżówki i sekretarz okręgu Partii KORWiN.

Organizacja przypomina we wpisie, że już wcześniej prezes partii, Janusz Korwin-Mikke mówił, że "kobiety zawsze się trochę gwałci”.

"Ogłupienie i zapatrzenie w guru to jedno. Ale to nie są już dzieci. Dwudziestokilkulatkowie odpowiadają za swoje czyny. Zgłaszamy nawoływanie i pochwalanie popełnienia przestępstwa” – zapowiedział OMZRiK we wpisie w mediach społecznościowych.

Do zarzutów odniósł się Kamil Jabloński, który tłumaczy swoje wypowiedzi parodiowaniem słów Blanki Lipińskiej.