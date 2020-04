"Zamach Stanu Kaczyńskiego. To co stało się dzisiaj jest jawnym przygotowywaniem zamachu stanu” – zaczął wpis na Facebooku Roman Giertych.

"Informacja, że rząd Mateusza Morawieckiego zlecił drukowanie kart wyborczych bez podstawy prawnej oznacza, że władza stosuje siłę, a nie prawo do utrwalenie swego mandatu” – pisze adwokat.

Giertych uważa, że rząd premiera Morawieckiego przygotowuje zamach stanu.

"Jego członkowie muszą mieć świadomość, że uczestniczą w nielegalnym zamachu stanu, którego konsekwencji nie poniosą tylko wtedy, gdy będą u władzy do końca swoich dni. Pan Sasin zlecając druk kart wyborczych popełnił przestępstwo, za które on oraz członkowie Rady Ministrów, którzy akceptują te działanie będą odpowiadać karnie i osobistym majątkiem, chyba że zamach im się uda i PiS będzie rządził do końca ich życia” – ocenił adwokat.

Roman Giertych ocenił, że Jarosław Kaczyński "jako podżegający do popełnienia przestępstwa”, również zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

"Prawo jest czasem bezradne wobec tępej bezczelności ludzi, którzy całe swoje życie kładą na szali zamachu na porządek konstytucyjny. Ale tak się dzieje do czasu. Każda władza przemija. Władza obecnych zamachowców też przeminie. I to prędzej niż im się wydaje. Niestety konsekwencje tego będziemy ponosić przez całe pokolenie” – ocenił Roman Giertych.

"Jeżeli rząd organizuje >wybory< bez podstawy prawnej to jest to zamach” – dodał.

"Staliśmy się krajem jednego satrapy, gdzie za moment własność, wolność, prawo do opinii staną się fikcją. Bo wszystko będzie należeć do partii. Jeżeli zaraz po epidemii nie obalimy tego zamachu poprzez masowe demonstracje, to nie będziemy godni, aby żyć w wolnym kraju. Nie wolno im oddać Polski bez walki” – kontynuował.

"W imieniu Fundacji Obrony Demokracji składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez p. Jacka Sasina” – zapowiedział adwokat.

Giertych: Każdy członek PiS będzie odpowiedzialny za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej

"Od chwili w której rząd rozpoczął zamach stanu, czyli polecił drukować bez podstawy prawnej karty wyborcze, każdy członek partii PiS będzie odpowiedzialny za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej zmierzającej do obalenia porządku konstytucyjnego RP” – napisał wcześniej na Twitterze Roman Giertych, odnosząc się do słów Jacka Sasina o wyborach prezydenckich i rozpoczętym już drukowaniu kart wyborczych

Jacek Sasin powiedział, że "wybory prezydenckie rozpisane są na 10 maja, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych już rozpoczęła druk kart wyborczych, dzieje się to na podstawie decyzji premiera wydanej na podstawie ustawy "antyCovidowej"".