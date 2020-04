Prezydent Andrzej Duda zaapelował w środę do premiera i rządu, by znalazły się pieniądze na wypłatę odszkodowań za straty wywołane ubiegłoroczną suszą dla 10 proc. rolników, którzy jeszcze nie otrzymali przyznanych środków. "Te wypłaty mają fundamentalne znaczenie" - stwierdził. Tymczasem Projekt Agrounia, oskarża prezydenta o to, że "pod rękę z ministrem rolnictwa plują rolnikom w twarz".

Duda na konferencji prasowej mówił, że minister rolnictwa Krzysztof Ardanowski przekazał mu informację, że jeszcze około 10 proc. rolników nie otrzymało przyznanych odszkodowań za straty jakie ponieśli wskutek suszy w zeszłym roku. Reklama Prezydent powiedział, że szef resortu rolnictwa zapewnił go, że są techniczne możliwości wypłacenia tych środków "praktycznie natychmiast", jest tylko kwestia, czy będą te środki. Chcę bardzo zdecydowanie zaapelować do pana premiera i do Rady Ministrów, aby te środki się po prostu znalazły, dlatego że załatwienie spraw zeszłorocznych wobec rozpoczynającego się teraz de facto nowego sezonu rolnego jest sprawą absolutnie podstawową - powiedział prezydent. Giertych: Każdy członek PiS będzie odpowiedzialny za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej Zobacz również Jak mówił, wypłaty mają fundamentalne znaczenie dla gospodarstw rolniczych i dla sprawnej polityki rolnej państwa. Te wypłaty mają absolutnie fundamentalne znaczenie, wiem, że dzisiaj walczymy z koronawirseum (...) wiem, że z tym są związane olbrzymie koszty, to są setki miliardów złotych, ale nie widzę takiej możliwości, żeby wśród tych setek miliardów złotych nie znalazła się kwota, która w stosunku do tych setek miliardów zł, jest kwotą drobną, niewielką, po to ,żeby zrealizować te roszczenia, które pozostają z zeszłego roku - podkreślił prezydent. Zapewnił także polskich rolników, że "polskie państwo o nich pamięta". Pamiętaliśmy o nich podczas opracowywania tarczy antykryzysowej, wtedy zwracałem uwagę, że polskie gospodarstwa rolne muszą być potraktowane tak jak przedsiębiorcy - powiedział Duda. Wyraził nadzieję, że "mimo kryzysu związanego z koronawirusem, to będzie dla polskich rolników dobry rok". Projekt Agrounia: Prezydent pod rękę z ministrem rolnictwa plują rolnikom w twarz Prezydent pod rękę z ministrem rolnictwa plują rolnikom w twarz. Wysyłają sobie listy pochwalne chwaląc jeden drugiego i wysługują się w tym wszystkim pracownikami KRUS’u. Kampania wyborcza za nasze pieniądze. Ogromna susza likwiduje rolnictwo ale to nie jest przeszkoda w kampanii. Wyścig o władze ważniejszy - pisze na swoim profilu na FB Agrounia.