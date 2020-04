Prezydent był pytany o to, jak będą w tym roku wyglądały obchody Święta Flagi (obchodzone 2 maja) i 229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja (obchodzona 3 maja) oraz jak będzie wyglądał udział prezydenta w tych uroczystościach.

Duda mówiąc o Święcie Flagi przypomniał, że jednoczenie są to obchody Dnia Polonii i Polaków za granicą. - Wiec na pewno będziemy w łączności z Polakami poza granicami - zapewnił. Wyjaśnił, że w tym roku z przyczyn epidemicznych będzie to "łączenie za pomocą internetu". - Na pewno 2 maja będzie tradycyjne wciągniecie flagi na Pl. Zamkowym, bo to nie wymaga udziału większej liczby osób - powiedział prezydent.

Przyznał, że "zasadniczej zmianie" ulegną obchody 3 maja. - Prawdopodobnie nie będzie możliwości publicznych, wielkich zgromadzeń, jakie mieliśmy do tej pory. To się będzie obywało inaczej - zapowiedział. Duda zapewnił, że jako prezydent na pewno wystąpi, jak co roku, z "przesłaniem do Polaków" z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. - To jest ten główny element prezydencki i będę robił wszystko, żeby tego ważnego elementu (...) także i w tym roku dopełnić - powiedział.