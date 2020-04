Prezydent, spotykając się online z mieszkańcami, nałożył ręcznie wykonaną maską Harrisona Forda, który gra główną rolę w filmie.

Dajcie mi 10 sekund, mam pomysł, jak zrobić rebelianta - powiedział prezydent podczas transmisji.

TVP wielokrotnie nazywała rebeliantami tych, którzy odmówili przekazania Poczcie Polskiej spisu wyborców i ich danych, m.in. numeru PESEL.

Rebeliantem według TVP, oprócz Sutryka jest prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

I co, my jesteśmy rebeliantami? A wiecie, co zrobił Han Solo? Zniszczył Gwiazdę Śmierci, wywalił w kosmos imperium zła. Został bohaterem sojuszu. Tak mi wychodzi, że ta druga strona to imperium zła - żartował prezydent.

Telewizja publiczna nazwała nas, samorządowców broniących waszych praw i strzegących demokracji i konstytucji, rebeliantami. W takim przypadku to chyba oczywiste, kto jest po ciemnej stronie mocy. I to nawet nie ja wymyśliłem, to telewizja publiczna - ocenił Sutryk.

Na koniec pożegnał się z internautami stwierdzeniem "Niech moc będzie z wami!”