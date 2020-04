W rozmowie z portalem Onet prok. Wrzosek zwróciła uwagę, że śledztwo, wszczęte przez nią w czwartek i umorzone jeszcze tego samego dnia przez prokuraturę, dotyczyło podjętych działań zmierzających do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w okresie epidemii. Dodała, że zakres śledztwa był dużo szerszy niż zakres decyzji o jego umorzeniu. Prok. Wrzosek podkreśliła, że ze zgromadzonego przez nią materiału w śledztwie wynikało, że wszelkie już prowadzone działania zmierzające do organizacji wyborów niosą zwiększone ryzyko zakażeń koronawirusem. Zauważyła przy tym, że karalne jest również samo przygotowanie.

Prok. Wrzosek powiedziała też, że o wszczęciu wobec niej postępowania dyscyplinarnego w związku z podjętym przez nią śledztwem dowiedziała się ze strony internetowej Prokuratury Krajowej. Nie mam formalnej decyzji o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, ani nie przedstawiono mi zarzutu, tak abym wiedziała o co jestem obwiniona w sposób ścisły - zaznaczyła. Dodała, że obecnie nie wie, przed czym ma się bronić. Wyraziła też nadzieję, że prawo do obrony zostanie jej przyznane. Prokurator podkreśliła też, że do tej pory nie otrzymała formalnej decyzji o odebraniu jej śledztwa. Mam wrażenie że działamy metodą faktów medialnych, faktów dokonanych a przepisy, reguły i procedury są gdzieś na drugim tle. A powinno być zupełnie odwrotnie - zaznaczyła Wrzosek.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów po skierowanym do niej na początku kwietnia zawiadomieniu w sprawie działań mających na celu przeprowadzenie wyborów prezydenckich w okresie zagrożenia koronawirusem prowadziła postępowanie sprawdzające w tej sprawie. W ocenie zawiadamiającego, mogło to wyczerpywać znamiona przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenia się choroby zakaźnej. W czwartek prokurator Wrzosek wszczęła śledztwo w tej sprawie. Tego samego dnia wieczorem prok. Mirosława Chyr z warszawskiej prokuratury okręgowej poinformowała PAP o umorzeniu śledztwa. Jak mówiła, podstawą prawną umorzenia było stwierdzenie, że czynu nie popełniono. Przekazała też, że decyzja o wszczęciu śledztwa została podjęta na podstawie doniesienia prywatnej osoby przeciwko rzecznikowi PiS, cytowanemu na jednym z portali i nie miała faktycznego ani prawnego uzasadnienia.

Z kolei w piątek prokurator krajowy polecił wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec prokurator Wrzosek. Jak przekazała PK, prok. Wrzosek wszczęła to śledztwo w sposób nieuzasadniony i z rażącym naruszeniem Kodeksu postępowania karnego, nie przeprowadzając prawidłowo czynności sprawdzających.